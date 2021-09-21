الجيش السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب

الخرطوم ـ وكالات:

أعلنت القوات المسلحة السودانية رسميا إحباط محاولة انقلابية. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن العميد الطاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة أن “القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلابية، وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما”. وذكرت الوكالة الرسمية أنه “تمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين. ويجري الآن التحقيق معهم”. ولم تذكر الوكالة انتماءات المشتبه في تورطهم في المحاولة، إلا أن أنباء تحدثت عن أنهم موالون للرئيس السابق عمر البشير. وكانت وسائل إعلام سودانية قالت إنه تم إلقاء القبض على عدد من الضباط. وكانت قناة العربية نقلت عن مصادرها بأن محاولة الانقلاب جرت فجرا من قبل ضباط في سلاح المدرعات، مستغلين الأحداث الأخيرة التي وقعت في السودان لا سيما الاضطرابات شرقا. وأفادت الأنباء أن عددا من الضباط (يقدر بأكثر من 20)، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، قبل أن يتم اعتقالهم، كما أن قادة الانقلاب خططوا لاعتقال أعضاء مجلس السيادة، والمجلس العسكري، على أن تنطلق العملية الانقلابية من أكثر من نقطة.