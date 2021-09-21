وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق حسين طنطاوي .. وإعلان حداد رسمي

القاهرة ـ وكالات: نعت الرئاسة المصرية وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، الذي توفي صباح أمس عن عمر ناهز 85 عاما. ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسى “رجلا كانت له صفات الأبطال”، وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته. وكتب المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، :”فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية، الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن”. وتقلد الوزير الراحل الكثير من المناصب الرفيعه، إلا أن أبرزها كان عندما تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في المنصب حتى الأول من يوليو 2012.

الى ذلك أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حالة الحداد الرسمي في مصر. كما قرر خلال افتتاحه عددا من المشروعات لتنمية شبه جزيرة سيناء، إطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعدة الهايكستب العسكرية، وذلك “تقديرا واحتراما لدوره فى الحفاظ على مصر”.

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