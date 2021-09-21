وزير التخطيط يدعو لإعادة النظر بمعايير الشمول بشبكة الحماية

بغداد - ياسين صفوان - دعا وزير التخطيط خالد بتال النجم، الثلاثاء، الى إعادة النظر بمعايير الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التخطيط، استقبل اليوم الثلاثاء، وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي وبحث الوزيران، خلال اللقاء واقع شبكة الحماية الاجتماعية واليات الشمول المعمول بها الان، وفقا لمعيار خط الفقر".

ونقل البيان عن النجم دعوته الى "اعادة النظر بمعايير الشمول بشبكة الحماية، بناء على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي شهدها العراق بعد جائحة كورونا، وبما يضمن استهداف الاسر الاشد فقرا، والتي تضررت بفعل هذه الظروف"، مؤكدا "استعداد الوزارة للعمل مع وزارة العمل لوضع معايير مناسبة".

وأشار الى أن "اجراءات تدقيق بيانات المراد شمولهم والتي تأتي من وزارة العمل، يتم انجازها من قبل الجهاز المركزي للاحصاء في غضون ٧٢ ساعة، ولا يوجد اي تأخير في هذا الجانب".

واتفق الطرفان بحسب الببيان "على تشكيل فريق مشترك من الوزارتين لدراسة امكانية تعديل استمارة الشمول، بما يضمن رفع مستوى حالة الرضا لدى المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية".