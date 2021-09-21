شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريدة الحوسني تؤكد أن الإمارات تسجل أدنى نسبة في عدد الإصابات بكورونا منذ عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت حكومة الإمارات مساء اليوم إحاطة إعلامية للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد 19).



وقالت د.فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات تشير النتائج والبيانات إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الإصابة بكوفيد19 في الدولة حيث حققت انخفاضاً بنسبة 60% مقارنةً بشهر أغسطس الماضي لتسجل بذلك أدنى نسبة في عدد الإصابات منذ عام.