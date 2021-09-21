شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي: الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.



وقال اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني الـ91».

وتمنى للمملكة دوام التقدم، مؤكداً أن الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات أخوية واستراتيجية راسخة.