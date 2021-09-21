تعرف على الطقس المتوقع غداً في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب على الجبال بعد الظهر يصبح رطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.



وحركة الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط - يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند 14:20، والمد الثاني عند 02:06، والجزر الأول عند الساعة 07:51، والجزر الثاني عند الساعة 19:57.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند 10:27، والمد الثاني عند الساعة 23:07، والجزر الاول عند الساعة 16:51، والجزر الثاني عند الساعة 04:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 29 80 25

دبي 37 30 85 25

الشارقة 37 28 85 30

عجمان 36 28 85 25

أم القيوين 35 27 85 25

رأس الخيمة 39 26 90 25

الفجيرة 38 30 85 40

العين 40 28 75 20

ليوا 39 27 75 25

الرويس 39 28 75 30

السلع 38 28 70 30

دلما 37 33 80 35

طنب الكبرى 37 30 85 40

طنب الصغرى 37 30 85 40

أبو موسى 37 30 85 40 .