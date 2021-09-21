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ولي عهد ابوظبي: الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة

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محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

بارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير ، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية .

 

وقال اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني الـ91».

 

وتمنى للمملكة دوام التقدم، مؤكداً أن الإمارات والسعودية تجمعهما علاقات أخوية واستراتيجية راسخة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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