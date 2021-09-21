شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 1977 إصابة جديدة و17 وفاة بفلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 17 حالة وفاة، و1977 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1599 حالة تعاف ٍفي جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات لافتة النظر إلى وجود 73 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 214 مصابا، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.