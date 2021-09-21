شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن»: لن نلجأ للقوة العسكرية إلا كخيار أخير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أزمة المناخ تتطلب العمل من أجل مواجهتها، وقال : "نعاني في الولايات المتحدة من تداعيات الأزمات المناخية".

وأوضح "بايدن" قائلا: "علينا العمل من أجل مواجهة خطر الإرهاب"، مضيفا: "الولايات المتحدة لن تلجأ للقوة العسكرية إلا كخيار أخير، وسنواصل حماية أنفسنا وحلفائنا ضد التهديدات الإرهابية وسنستخدم القوة عند الضرورة"، وبين أن القوة النووية لا يجب أن تكون الخيار الأول لحل كل مشكلة تواجهنا حول العالم.

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات لمواجهة جائحة كورونا عالميًا وقدمت 500 مليون جرعة من اللقاحات لأكثر من 100 دولة، وشدد على التركيز على الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة كفيروس كورونا، وقال : "

خسرنا ملايين من الأرواح بسبب جائحة كورونا".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال اليوم الأول من المداولات العامة رفيعة المستوى للدورة الـ76 حيث يجتمع قادة العالم معا من أجل التصدي للتحديات العالمية.