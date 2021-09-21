شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طيارين في تحطم مروحية بسبب الضباب في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء مقتل طيارين، عقب تحطم مروحية عسكرية في ولاية جامو وكشمير الهندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، دييندير اناند للصحفيين، إن الطيارين أصيبا بشدة في الحادث الذي وقع في منطقة باتنيتب، وجرى إجلاؤهما إلى أقرب منشأة طبية ولكن توفيا متأثرين بجراحهما.

وأظهرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، مروحية محطمة على تل والسكان المحليون يحاولون إخراج الطيارين.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن المروحية تحطمت بسبب ضعف الرؤية لظروف الضباب، ولكن سوف يتم فتح تحقيق لتحديد سبب الحادث.