انت الان تتابع خبر حفيدة الملكة اليزابيث تضع طفلتها الأولى والان مع التفاصيل

وأضاف البيان أن الأسرة تريد أن تتقدّم بالشكر الى كل العاملين في المستشفى على رعايتهم الرائعة وأن "سمو الأميرة والرضيعة بصحة جيدة، ويتطلع الزوجان لتقديم ابنتهما الى شقيقها الأكبر كريستوفر وولف".

يُشار إلى أن بياتريس وإدواردو تزوجا عام 2020، وأن كريستوفر هو ابن إدواردو من زوجته السابقة دارا هوانغ.

والرضيعة، التي لم يُكشف عن اسمها بعد، هي ثاني حفيدة للأمير أندرو وسارة فيرغسون، والرقم 12 بين أبناء أحفاد الملكة بعد ولادة ليليبيث، الطفلة الثانية للأمير هاري وميغان ماركل.

وستحتل الرضيعة الجديدة المرتبة الـ11 في ترتيب تولّي العرش البريطاني.