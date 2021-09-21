انت الان تتابع خبر مطالبة بإلغاء حفل عمرو دياب في الأردن... والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إلى ذلك، تم تأكيد نفاد تذاكر الحجز بالكامل، رغم انتقادات طالت ارتفاع أسعارها التي وصلت الى ما يعادل 357 دولاراً للدرجة الأولى، و221 دولاراً للثانية، و121 دولاراً للأخيرة، ووصل حدها الأعلى إلى ما يناهز 428 دولاراً لدرجة "كبار الشخصيات".وجاء في الطلب البرلماني، الذي تقدم به النائب الأردني حسن صلاح الرياطي، أن الشكل الذي تقام به هذه الحفلات الغنائية، تشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، كما تشكل مخالفة وخرقًا واضحًا لأوامر الدفاع وتجاوزًا لجميع الضوابط والاشتراطات الصحية المعمول بها في المملكة.

ولفت إلى أن طلبه جاء بناء على واجب المسؤولية الشرعية والقانونية الملقاة على عاتقنا جميعًا، ومن باب المسؤولية الصحية في ظل الظروف الوبائية التي يعيشها الوطن في هذه المرحلة.



وتابع الرياطي: "أتساءل كيف للحكومة التي فرضت اشتراطات وتدابير احترازية صحية مشددة تجاه انتخابات النقابات المهنية؛ ما جعل إجراء هذه الانتخابات محاطًا بالصعوبة والتعجيز، وأغلقت مئات المحال والمؤسسات التجارية بدعوى مخالفتها أوامر الدفاع؛ لكنها في نفس الوقت تمنح التسهيلات ومخالفة البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لأجل إقامة حفلات غنائية؟!

في نهاية خطابه، طلب النائب الأردني من وزير داخلية بلاده إيقاف الحفل الغنائي للفنان عمرو دياب، محملًا الحكومة الأردنية مسؤولية التجاوزات والآثار الصحية الخطرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل الذي سيحضره الآلاف من داخل وخارج الأردن.