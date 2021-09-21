10 حقائق قد تجهلها عن اكسبو دبي 2020 (فيديو وصور)

أكملت الإمارات كافة استعداداتها لاستقبال أعمال إكسبو 2020 دبي ، من خلال وضع اللمسات الأخيرة على موقع استضافة إكسبو الدولي. لم يتبق سوى أيام قليلة حتى يفتح المعرض العالمي ساحته للجميع ، حيث تشارك 192 دولة في أعماله ، بينما من المتوقع أن يشارك 25 مليون سائح.

1- إنشاء محطة مترو إكسبو 2020 بتصميم جناح الطائرة لنقل الركاب إلى مدخل معرض إكسبو الدولي ، ويمكن أن تستوعب 29 ألف شخص في الساعة خلال ساعات الذروة.



2- أكثر من 100 روبوت تم بناؤه في الصين سيرحب بالزوار ويقدم الطعام ويساعد في التوجيهات ويلتقط الصور. 2- أكثر من 100 روبوت تم بناؤه في الصين سيرحب بالزوار ويقدم الطعام ويساعد في التوجيهات ويلتقط الصور. 3- تم تسجيل أكثر من 30 ألف متطوع للمساعدة في إكسبو 2020 دبي. يشكل الإماراتيون 61٪ من جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا.

4- ستتمكن كل دولة مشاركة في إكسبو 2020 دبي من الاحتفال بيومها الوطني - أو يوم شرف - خلال الحدث الذي يستمر ستة أشهر ؛ ستقام الاحتفالات في الوصل بلازا. 5- كل من يسافر إلى دبي مع طيران الإمارات خلال إكسبو 2020 ، بين 1 أكتوبر 2021 و 31 مارس 2022 ، سيحصل على تذكرة دخول مجانية إلى إكسبو 2020 دبي.

6- منطقة مظللة في إكسبو 2020 دبي تسمى شارع الغاف على اسم الأشجار التقليدية التي تنمو في صحراء الإمارات وتؤوي العديد من الحشرات والثدييات. 7- سيستضيف إكسبو 2020 دبي بطولة العالم للشطرنج في نوفمبر.