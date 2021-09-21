شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جنازة عسكرية.. الرئيس المصري يتقدم تشييع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق المشير طنطاوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جنازة عسكرية أقيمت للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.



وشارك في الجنازة العسكرية كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، حملت عربة تجرها الخيول جثمان الفقيد الملفوف في علم جمهورية مصر العربية، في جنازة مهيبة يتقدمها عسكريون يحملون أكاليل من الزهور وعرض الموسيقى العسكرية، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة لحظة تشييع جثمان الفقيد.

وعقب ذلك، قدم الرئيس السيسي التعازي لذوي المشير طنطاوي.

وفي وقت سابق، نعى السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، المشير طنطاوي، قائلا: "فقدت اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن".

وعدد الرئيس المصري صفات طنطاوي، قائلا إنه "المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر.. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.

وختم نعيه بالآية الكريمة: "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا".

بدوره، نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بيان نعي للمشير طنطاوي قائلاً: "فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق".

وقال البيان إن طنطاوي "كان بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري، كان قائداً ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر".

وتابع البيان أن "الرئيس عبدالفتاح السيسى إذ ينعي للأمة رجلاً كانت له صفات الأبطال، فإنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل".

وتوفي المشير طنطاوي فجر اليوم، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.

من جذور نوبية في أسوان (جنوب)، ولد طنطاوي في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 1935 لكن ولادته كانت في منطقة عابدين وسط القاهرة.

وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، كما درس في كلية القيادة والأركان عام 1971، وفي كلية الحرب العليا عام 1982.

ويحتفظ المشير حسين طنطاوي في سجله العسكري بخوضه 4 حروب دخلت فيها مصر ضد إسرائيل، وهي (1956، و1967، والاستنزاف، و1973)، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.