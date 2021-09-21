عاجل.. الاتحاد الأفريقي يؤكد تمسكه بالسلطة الشرعية في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، الثلاثاء، محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان.



وأكد فكي "تمسك الاتحاد الأفريقي بالسلطات الشرعية للمرحلة الانتقالية في السودان".

وندد فكي، خلال بيان لمفوضية الاتحاد الأفريقي، بشدة بهذه المحاولة الفاشلة ، مهنأ الشعب السوداني بفشلها.

وقال البيان:" بهذه المناسبة يحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وبقوة علي التمسك بالسلطات الشرعية للمرحلة الانتقالية النابعة من إرادة كافة القوي الوطنية مدنية كانت أو عسكرية".

وشدد فكي علي "الضرورة الملحة للتمسك بالاتفاق السياسي والنصوص الدستورية المكونة لاتفاق الخرطوم وكذلك اتفاق السلام المبرم في جوبا"، مطالبا " بالمضي قدما وبإرادة قوية لإنجاح المرحلة الانتقالية المفضية إلي انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش السوداني توقيف 21 ضابطا وعدد من الجنود الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ووفق بيان للجيش فإن "بعض الضباط والرتب الأخرى حاولوا في الساعات الأولى من صباح اليوم القيام بمحاولة الاستيلاء على السلطة في البلاد".

وأوضح أنه "تمت السيطرة والقبض على معظم المشاركين في المحاولة بينهم 21 ضابط وعدد من الصف والجنود (لم يحددهم)".

وأكد "استعادة الجيش كل المواقع التي سيطر عليها الانقلابيون وما زال البحث والتحري جاريا للقبض على بقية المتورطين".