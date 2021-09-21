الرئيس الامريكي: العمل الجماعي خيار طارئ لمواجهة التحديات العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العمل الجماعي خيار طارئ لمواجهة التحديات العالمية.



وأضاف، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، أن بلاده تعتزم التعامل مع الشركاء لضمان مستقبل مشرق وأكثر سلما.

وعدد بايدن المخاطر التي يواجهها المجتمع الدولي، مشيرا إلى الإرهاب والتغير المناخي وفيروس كورونا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن أولوية إدارته إعادة بناء التحالفات والشراكات.

وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات لمواجهة جائحة كورونا عالميًا، وقدمت 500 مليون جرعة من اللقاحات لأكثر من 100 دولة.

وشدد على أنه يجب التركيز على الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة كفيروس كورونا.

وفي ملف التهديدات الإرهابية، قال: "سنواصل حماية أنفسنا وحلفائنا ضد التهديدات الإرهابية، وسنستخدم القوة عند الضرورة".

وأكد بايدن أن الولايات المتحد ستواجه التهديدات الإرهابية التي ستظهر في المستقبل بمجموعة من الإجراءات.

وفي هذا السياق أشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده طوت صفحة الحرب في أفغانستان بعد 20 عاما لنفتح صفحات سياسية أخرى.

وعن التهديدات الإيرانية، عبر بايدن عن التزامه بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وعن ملف المناخ، قال إنه يجب تكثيف جميع الجهود لمواجهة التحديات المناخية حتى في الدول النامية.

ولفت إلى أن إدارته ستقدم مقترحات بناءة في مؤتمر باريس للمناخ المقبل.

واليوم الثلاثاء، انطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 والتي تستمر لعدة أيام، وتتناول عدة ملفات في مقدمتها جائحة كورونا والمناخ.

وفي وقت سابق، قالت شبكة "سي إن إن" إن الدول الأعضاء في الجمعية العامة سيطلب منها إجراء مداولات حول تحديين متوازيين، وهما إنهاء الوباء وإعادة تحديد الاقتصاد العالمي في فترة ما بعد الوباء ليكون أكثر صحة للكوكب