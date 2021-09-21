دولة الإمارات تتصدر عالمياً في نسبة الحاصلين على لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت د.فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات اليوم خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا : جاءت دولة الإمارات في صدارة الدول عالمياً في نسبة الحاصلين على لقاح كوفيد 19 لكل 100 شخص بالكامل في الدولة حتى 12 من شهر سبتمبر الجاري وذلك بحسب موقع Our World in Data، إذ كان ترتيبها الثاني على مستوى العالم.



وأضافت : كما حصلت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول الأكثر تطعيماً لجرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد19 للفترة نفسها.

وتابعت: حققت دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في عدد فحوصات الكشف عن كوفيد19 والتي تم إجراؤها لكل 1,000 من السكان للبلدان التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة بحسب موقع Our World in Data. منذ بداية الجائحة وحتى تاريخ 12 سبتمبر الجاري.