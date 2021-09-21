تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات حول مستجدات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، أن الدولة حققت المرتبة الثالثة عالمياً في عدد فحوص الكشف عن كوفيد 19 التي تم إجراؤها لكل 1,000 من السكان للبلدان التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة بحسب موقع Our World in Data، منذ بداية الجائحة حتى تاريخ 12 سبتمبر الجاري.



وقالت الحوسني، اليوم، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات حول مستجدات كوفيد-19 في الدولة، إن الإمارات جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث قلة عدد الوفيات من الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد 19 بحسب أرقام المنصة العالمية بتاريخ 12 سبتمبر الجاري.

وأضافت أن الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول الأكثر تطعيماً لجرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد 19 للفترة نفسها.

وتابعت أن دولة الإمارات كانت في الصدارة عالمياً في معدل تلقي الجرعات لكل 100 شخص، وذلك عن الدول التي يتجاوز سكانها مليون نسمة، مما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في توفير اللقاحات لمختلف فئات المجتمع بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية.

وأوضحت أن الجهود على مستوى الدولة أسهمت في الكشف بشكل ملحوظ عن الإصابات، إضافة لتوافر لقاحات متعددة ضد كوفيد 19 وزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية اللقاح، ما أسهم بشكل كبير في الانخفاض الملحوظ والاتجاه التنازلي في أعداد الإصابات لتحرز الإمارات تقدماً سريعاً في عملية التعافي.

وذكرت أن المجتمع شكَّل في المرحلة المقبلة دوراً لا يقل أهمية عن أدوار ومسؤوليات الجهات المختصة والمعنية للتعامل مع الجائحة، مؤكدةً الثقة الكبيرة بأن التزام الجمهور بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية يعكس مدى الاهتمام بأنفسنا وأحبائنا ومجتمعنا.

ونوَّهت بأن جميع المؤشرات تبشر بالعودة للحياة الطبيعية الجديدة واستمرارية الأعمال والأنشطة، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان الأمن الصحي لأفراد المجتمع، وأهم هذه الإجراءات الداعمة المبادرة بأخذ التطعيم والجرعة الداعمة لتوفير بيئة صحية وقائية لكافة مجالات الحياة.