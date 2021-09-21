شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ناعيا المشير طنطاوى: مصر فقدت واحدا من أخلص رجالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم المجلس بخالص العزاء والمواساة لعائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس، إن مصر فقدت واحدا من أخلص رجالها، ورمزا من رموز العسكرية الذي وهب حياته من أجل وطنه، مضيفا أن الراحل طالما ناضل من أجل أبناء الشعب المصري العظيم.

وأوضح المجلس، أن الراحل كان أحد أبطال حرب أكتوبر وساهم بقوة في صناعة المجد العسكري المصري الذي سجل في التاريخ المصري بأحرف من نور، كذلك كان قائدا ورجل دولة حينما تولي مسئولية إدارة البلاد في واحدة من أدق الفترات التي مرت بها مصر تصدى خلالها بحكمة للمخاطر التي أحاطت بها، حتى عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وأشار المجلس إلى أن المشير طنطاوي سجل اسمه في سجلات التاريخ بأحرف من ذهب وكذلك في قلوب المصريين، فقد كان قائدا عسكريا مقاتلا فذا، ورجل دولة من طراز خاص، استجاب للوطن ونداء أبناءه في كل الأوقات، وأدى مهامه بضمير وطني دون خوف أو رهبة، ولم يبتغ إلا مصر.