إصابة أمين شرطة خلال مطاردة عناصر إجرامية في المنيا.. ومصرع متهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب أمين شرطة أثناء مطاردة قوة أمنية لعناصر إجرامية في المنيا ومصرع عنصرين إجراميين.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تبلغ لهم من أهالي إحدى القرى، بمشاهدتهم 4 مجهولين "ملثمين" يستقلون دراجتين ناريتين ويحمل أحدهم سلاحًا ناريًا (بندقية آلية) وأطلق أحدهم أعيرة نارية أدت إلى إصابة أحد المواطنين بذات القرية بعيار ناري ولاذوا بالفرار.

على الفور؛ تتبعت القوة الأمنية خط سير هروب الجناة، وما إن شاهدتهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك مصرع اثنين من المتهمين وعثر بجوار جثة أحدهما على (بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار) وعُثر بجوار جثة الآخر على (فرد محلي وعدد من الطلقات من ذات العيار).

كما أصيب أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة ملوي بطلق ناري، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.