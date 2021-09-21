الحبس من سنة لـ3 سنوات على 9 متهمين بقضية "انهيار عقار جسر السويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بحكمها على 9 متهمين، في واقعة انهيار عقار جسر السويس المنكوب. وتراوحت العقوبات ما بين الحبس سنة لـ3 سنوات.

ويحق للمتهمين الاستئناف على الحكم الصادر أمام محكمة جنح مستأنف.

وجاء منطوق الحُكم كالتالي:

الحبس سنة على "سحر. أ" وشقيقتها "إيمان" وشقيقها "عادل" بالحبس سنة وكفالة 50 ألف جنيه لكل منهم، والحبس 3 سنوات مع الشغل لشقيقهم "أسامة"، ومعاقبة المتهم "رجائي. م" هارب، بالحبس سنة وكفالة 50 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "محمد. م" و"علي. ع" بالحبس 3 سنوات مع الشغل، والمتهم "عبدالغني. ح" هارب بالحبس سنة وكفالة 50 ألف جنيه، والمتهم الهارب "وليد. م" بالحبس 3 سنوات.

كان النائب العام المستشار حماده الصاوي أمر بإحالة 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.

نسبت النيابة للمتهمين أنهم تسببوا بالخطأ في وفاة 25 شخصًا من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم.

واسندت لهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.