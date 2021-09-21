محافظ الجيزة يصدر حركة تنقلات موسعة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة إعادة توزيع لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك للارتقاء بالعملية التعليمية والعمل على تعظيم الإيجابيات ومعالجة السلبيات وتحقيق الانضباط بالعمل بمختلف الإدارات التعليمية خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد والتجهيزات المكثفة التي تنفذها محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم لضمان مرور العملية التعليمية دون أي معوقات.

وشملت الحركة التي اعتمدها محافظ الجيزة، تكليف أمل مبروك، محمود مدير عام التعليم العام بالمديرية، وبكساوي مصطفى سيد، مديرا لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وتكلف نجوى محمد عبدالمعطي، مديرا لإدارة كرداسة التعليمية، وياسر سيف النصر علي، مديرا لإدارة الصف التعليمية، وناصر شعبان شحاته، مديرا لإدارة الهرم التعليمية، وجمال سعيد إبراهيم، مديرا لإدارة العمرانية التعليمية.

كما يكلف كل من:

- طارق عطية عطية مديراً لإدارة أوسيم التعليمية.

- سيد حسن سيد حمدان مديراً لإدارة العجوزة التعليمية.

- محمود محمد محمود خطاب مديراً لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

- سيد عبدالعزيز عطية مديراً لإدارة 6 أكتوبر التعليمية.

- خالد عبدالحميد عثمان مديراً لإدارة الحوامدية التعليمية.

- محمد عبدالودود أحمد مديراً لإدارة الوراق التعليمية.

- أحمد عبدالعزيز عبدالمطلب مديراً لإدارة العياط التعليمية.

- السيد عاشور محمد مديراً محمد مديراً لإدارة الشيخ زايد التعليمية.

- مجدي محمد غنيمي مديراً لإدارة شمال التعليمية.

- عبدالمقصود السعيد إبراهيم مديراً لإدارة أبوالنمرس التعليمية.

- رفعت عقيلي مديراً لإدارة البدرشين التعليمية.

- عاطف محمد إبراهيم مديراً لإدارة الدقي التعليمية.

- محمد يحي فريد مديراً لإدارة منشأة القناطر التعليمية.

- سمير عبدالستار حجازي مديراً لإدارة أطفيح التعليمية.

- يوسف رياض عبدالمعطي مديراً لإدارة الواحات التعليمية.

كما شملت حركة وكلاء الإدارات التعليمية تكليف هالة كمال عباس وكيلا لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وصلاح حامد شافعي وكيلا لإدارة كرداسة التعليمية، إلى جانب:

- عزت محمد حسن وكيلا لإدارة الصف التعليمية.

- حنان محمد محمد موسى وكيلا لإدارة الهرم التعليمية.

- علي عبداللطيف وكيلا لإدارة العمرانية التعليمية.

- مروان غراب وكيلا لإدارة أوسيم التعليمية.

- مجدي فهمي شديد وكيلا لإدارة العجوزة التعليمية.

- عصام صلاح وكيلا لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

- فاتن عبدالرازق وكيلا لإدارة 6 أكتوبر التعليمية.

- محمد قطب وكيلا لإدارة الحوامدية التعليمية.

- أيمن كمال وكيلا لإدارة الوراق التعليمية.

- عبدالتواب علي أمين وكيلا لإدارة العياط التعليمية.

- أحمد زكريا وكيلا لإدارة الشيخ زايد التعليمية.

- سهير عبدالرحمن وقاد وكيلا لإدارة شمال الجيزة التعليمية.

- أحمد قرشي وكيلا لإدارة أبوالنمرس التعليمية.

- خالد فاروق وكيلا لإدارة البدرشين التعليمية.

- عزة هريدي وكيلا لإدارة الدقي التعليمية.

- مصطفى الطحاوي وكيلا لإدارة منشأة القناطر التعليمية.

- مصطفى بدران وكيلا لإدارة أطفيح التعليمية.

- أحمد جمعة وكيلا لإدارة الواحات التعليمية.