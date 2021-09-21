"داعش" يتبنّى تفجيراتٍ إستهدفت "طالبان" شرق أفغانستان

اسماعيل عبد الحي - أعلن تنظيم "داعش" مساء أمس الأحد، مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، وإستهدفت عربات لحركة "طالبان".

وقال "داعش" في بيان نشره عبر وسائل إعلام تابعة له، إن عناصر في التنظيم فجروا السبت 3 عبوات ناسفة إستهدفت 3 عربات لمقاتلي حركة "طالبان" التي بسطت مؤخرا السيطرة في أفغانستان، إضافة إلى تفجير آخر نفذوه الأحد.

وزعم التنظيم أن سلسلة التفجيرات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 35 عنصرا في "طالبان".

وسبق أن ذكرت مصادر محلية أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا السبت جراء سلسلة تفجيرات هزت جلال آباد، وهي عاصمة ولاية ننكرهار التي تعتبر أكبر معقل لـ"داعش" في أفغانستان.

وكالات