القبض على ممول لأفراد وعائلات "داعش"

اسماعيل عبد الحي - ألقت القوات العراقية القبض على شخص كان يوزع الأموال على عناصر تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، وعلى عائلاتهم في مدينة الموصل.

ونقلت "السومرية نيوز" عن خلية الإعلام الأمني في العرق بيانا أصدرته، اليوم الاثنين، قالت فيه إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من معاونية شؤون الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي واستخبارات اللواء 30 في نينوى، من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية، كان يقوم بتوزيع الأموال على أفراد عصابات داعش الإجرامي وعوائلهم داخل مدينة الموصل".

وأضاف البيان أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية أصوليا لإكمال أوراقه التحقيقية".

في سياق متصل، قالت خلية الإعلام الأمني، أمس الأحد، إنها "ثأرت للشهداء خلال عملية أمنية نفذتها في محافظة ديالى تمكنت خلالها من ضبط إرهابي واكتشاف أوكار للإرهابيين فيها أسلحة وذخائر خاصة بهم".

ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز"، في خبر عن العملية الأمنية، مشيرة إلى أن خلية الإعلام الأمني، أعلنت، الأحد، أنها نفذت عملية أمنية بمنطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.