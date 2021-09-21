رونالدو يقع في فخ "امرأة محتالة" ويخسر 288 ألف يورو

اسماعيل عبد الحي - كشفت تقارير صحفية برتغالية تفاصيل عملية احتيال تعرض لها أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، وأسماء أخرى معروفة في عالم كرة القدم، بمئات الآلاف من اليوروهات.

وحسب صحيفة "جورنال دي نوتيسياس"، فإن الوقائع التي كشفت عنها مؤخرا، تعود إلى سنوات مضت.