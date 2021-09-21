"فايزر" يثبت فاعليّته على الأطفال دون الـ11 عامًا

اسماعيل عبد الحي - قالت شركتا "فايزر" و"بيونتك" اليوم الإثنين، إن لقاحهما للوقاية من مرض كوفيد-19 حقق إستجابة مناعية قوية في الأطفال بين 5 أعوام و11 عاما، وإنهما تخططان لطلب الحصول على ترخيص لإستخدامه في تلك الفئة العمرية بالولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى في أقرب وقت ممكن.

وذكرت الشركتان أن اللقاح حفّز إستجابة مناعية في الفئة العمرية 5-11 عاما في المرحلتين الثانية والثالثة من تجربتهما، تكافئ المناعة التي تحققت في الفئة العمرية 16-25 عاما.

وأضافتا أنه "فيما يتعلق بالسلامة جاءت النتائج مكافئة بوجه عام أيضا للمجموعة الأكبر سنا".

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لفايزر في بيان صحفي "منذ جويلية، زادت حالات إصابة الأطفال بكوفيد-19 بنحو 240 بالمائة في الولايات المتحدة، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الصحية العامة للتطعيم".

وأضاف "توفر نتائج التجارب تلك أساسا قويا للسعي للحصول على تصريح للقاحنا للأطفال في عمر 5-11 عاما، ونعتزم تقديم طلبات لإدارة الأغذية والعقاقير وغيرها من الجهات التنظيمية على وجه السرعة".

وحصل لقاح الشركتين الذي يسمى "كوميرناتي" بالفعل على تصريح للإستخدام مع الأطفال إبتداء من عمر الـ12 عاما في كثير من الدول، ومنها الولايات المتحدة.

وتم إعطاء الأطفال في الفئة العمرية من 5 أعوام إلى 11 عاما جرعتين تعادلان ثلث ما تم إعطاؤه للأفراد في عمر 12 عاما فأكثر.

وكالات