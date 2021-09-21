أول تعليق لحمدوك بعد محاولة الانقلاب في السودان

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن لجنة خاصة ستصدر قرارات سريعة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو". وقال حمدوك: "ستصدر قرارات عاجلة حقيقية لتحصين الانتقال"، مشددا على أنه "يجب تعزيز الشراكة الحالية". وأضاف: "سنسرع الخطى في إكمال هياكل السلطة الانتقالية". كما أشار حمدوك إلى أن "محاولة الانقلاب سبقها تخطيط عبر خلق الفوضى في المدن وإغلاق الطرق في شرق السودان".



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