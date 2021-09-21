«طالبان»: نعمل على تجهيز فتح مدارس البنات

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:26
عربي ودولي
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تجهز حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان لإعادة فتح مدارس التعليم الثانوي للبنات والتي لا تزال مغلقة رغم فتح مدارس البنين ومدارس التعليم الأساسي للبنات في الآونة الأخيرة، لكنّ متحدثاً باسم الحركة لم يعلن في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء إطاراً زمنياً لهذا.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابول اليوم: «فيما يتعلق بمدارس (الفتيات)، تعمل وزارة التعليم بجد للتمهيد لتعليم طالبات الثانوي بأسرع ما يمكن، والعمل جارٍ لتنفيذ الإجراء، إن شاء الله».
واستأنفت التلميذات في مراحل التعليم الأساسي الدراسة بالفعل في فصول غير مختلطة.
وأعلنت «طالبان»، اليوم، تعيينات عدة في مناصب نواب وزراء، لكن لم يكن من بين شاغليها أي نساء.
المصدر: وكالات