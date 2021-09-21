التحالف يعلن تدمير مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثي اتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت قوات التحالف العربي أن الدفاعات السعودية دمرت مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها ميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

وجاء في بيان التحالف العربي اليوم الثلاثاء، ” الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط”.

وأكد التحالف في بيانه،”إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية”.

إلى ذلك في وقت سابق من اليوم أعلن التحالف اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت نحو خميس مشيط.

كما شدد على أنه “تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا بإطلاق مسيرات مفخخة”.

وكان التحالف، قد أعلن أيضا مساء أمس الاثنين، عن إحباط “هجوم وشيك” خططت لتنفيذه قوات الحوثيين بواسطة زورقين مفخخين في مياه البحر الأحمر، وتم تدمير الزورقين في مياه البحر الأحمر أمام بلدة الصليف غرب اليمن.