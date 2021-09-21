شباب الصحفيين المصريين تنعى وزير الدفاع المصري الأسبق الراحل المشير محمد حسين طنطاوي

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

نعت جبهة شباب الصحفيين المصريين المشير المصري الاسبق الراحل محمد حسين طنطاوي الذي وافتة المنية صباح اليوم.. مؤكدة الجبهة على أن مصر والأمة العربية فقدت رجلا من أشرف الرجال المهمومين بقضايا الوطن والمواطن وقائدا من أعظم القادة ومقاتلا شريفاً من ابطال الجيش المصري العظيم والذي نجح في فترة زمنية عصيبة بالخروج بسفينة الوطن إلي بر الامان.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: سيظل المشير محمد حسين طنطاوي رمزا من رموز الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد وعنوانا للفداء والتضحية على مدار سنوات عمرة في القوات المسلحة الباسلة.

وأضاف طوالة:سوف يتوقف التاريخ كثيرا عند نجاحات وبطولات المشير طنطاوي أحد أبرز أبطال حرب اكتوبر المجيدة ويسطر اسمة بحروف من نور في انصع صفحاتة في كيفية الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه على مدار نصف قرن.

وطالبت الجبهة جموع المصريين الشرفاء الدعاء للمشير طنطاوى أن يسكنه المولى عز وجل فسيح جناته ويجعل قبرة روضة من رياض الجنه ويلهم اسرتة والشعب المصري الصبر والسلوان.