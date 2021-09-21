شكرا لقرائتكم خبر عن أول بيان من الجيش السوداني بعد إحباط محاولة الانقلاب العسكري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة والحكم في البلاد.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن الجيش أحبط محاولة انقلابية، وأن الأوضاع الأمنية مستتبة، بحسب العربية نت.
بدوره، شدد الطاهر أبو هاجه، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، على أن الأوضاع “تحت السيطرة تماما”، مضيفا أنه تم اعتقال جميع المشاركين.
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