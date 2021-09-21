انت الان تتابع خبر ضبط حاويات مخالفة للشروط الاستيرادية في ام قصر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حاويات مخالفة للشروط الاستيرادية في كمرك ام قصر الجنوبي.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "كمرك ام قصر الجنوبي وبالتعاون مع شعبة التراخيص والاستخبارات ضبط (٣) حاويات محملة ( لاسق سيراميك و ملابس مستعملة و صفائح المنيوم ) مخالفة للشروط الاستيرادية".
وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".