انت الان تتابع خبر ضبط حاويات مخالفة للشروط الاستيرادية في ام قصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حاويات مخالفة للشروط الاستيرادية في كمرك ام قصر الجنوبي.