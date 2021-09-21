انت الان تتابع خبر باريس سان جيرمان يكشف عن اصابة ميسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-21 | 14:19
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كشف نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، عن اصابة ليونيل ميسي نجم الفريق الذي يعاني من كدمة في عظام القدم.
وقال النادي الباريسي في بيان طبي ، إن "الأشعة التي أجريت أظهرت كدمة في عظام القدم".
وبات متوقعا أن يغيب ميسي عن مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي، دون تحديد موقفه من المباريات اللاحقة مع ناديه ومنتخب الأرجنتين.
وخرج ميسي غاضبا من مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة في الدوري الفرنسي أمام ليون بسبب استبداله في الدقيقة 74.
واضاف، أنه "سيتم إجراء أشعة آخرى بعد 48 ساعة لمزيد من التفاصيل".
وبات متوقعا أن يغيب ميسي عن مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي، دون تحديد موقفه من المباريات اللاحقة مع ناديه ومنتخب الأرجنتين.
وخرج ميسي غاضبا من مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة في الدوري الفرنسي أمام ليون بسبب استبداله في الدقيقة 74.
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