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باريس سان جيرمان يكشف عن اصابة ميسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-21 | 14:19

باريس سان جيرمان يكشف عن اصابة ميسي

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كشف نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، عن اصابة ليونيل ميسي نجم الفريق الذي يعاني من كدمة في عظام القدم.
وقال النادي الباريسي في بيان طبي ، إن "الأشعة التي أجريت أظهرت كدمة في عظام القدم".

واضاف، أنه "سيتم إجراء أشعة آخرى بعد 48 ساعة لمزيد من التفاصيل".

وبات متوقعا أن يغيب ميسي عن مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي، دون تحديد موقفه من المباريات اللاحقة مع ناديه ومنتخب الأرجنتين.


وخرج ميسي غاضبا من مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة في الدوري الفرنسي أمام ليون بسبب استبداله في الدقيقة 74.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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