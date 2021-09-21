انت الان تتابع خبر الداخلية تصدر توجيها جديدا يخص البطاقة الوطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، بتسليم البطاقة الوطنية للمواطنين الذين اكملوا معاملاتهم في الأول من حزيران لغاية الأول من شهر اب للعام الجاري.