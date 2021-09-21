المرور العامة توضح بشأن المركبات التي تحمل لوحات تسجيل قبل 2003 (فيديو)

وذكرت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي وجه بأيقاف المحاسبة على المركبات التي تحمل لوحات تسجيل قديمة (قبل ٢٠٠٣)".

وبحسب البيان، دعا الربيعي "المواطنين ممن اكملو معاملات تحويل أرقامهم إلى الرقم الجديد (المشروع الوطني) بالتوجه إلى مجمعات التسجيل لأستلام لوحاتهم وتثبيتها على مركباتهم".