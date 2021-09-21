تعرف على طريقة إصدار بطاقة التلقيح الدولية 'إلكترونياً'

-التقديم عبر الرابط أدناه:‏ https://www.iraqpass.com

-ملء الاستمارة إلكترونياً

-دفع المبلغ إلكترونياً من خلال بطاقات الدفع المعتمدة في العراق

-بالإمكان ايصال البطاقة إلى المنزل مع دفع أجور التوصيل او مراجعة أحد مراكز اصدار البطاقات لاستلامها مباشرة



-المستمسكات: جواز السفر والبطاقة الموحدة او هوية الأحوال المدنية وبطاقة التلقيح مع صورة شخصية ذات خلفية بيضاء

-أجور الإصدار للعراقيين (30) ألف دينار والعرب والأجانب (50) ألف دينار