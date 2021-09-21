تعرف على طريقة إصدار بطاقة التلقيح الدولية 'إلكترونياً'

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، طريقة إصدار بطاقة التلقيح الدولية "إلكترونياً.
الطريقة كالاتي:
-التقديم عبر الرابط أدناه:
https://www.iraqpass.com
-بالإمكان ايصال البطاقة إلى المنزل مع دفع أجور التوصيل او مراجعة أحد مراكز اصدار البطاقات لاستلامها مباشرة
-المستمسكات: جواز السفر والبطاقة الموحدة او هوية الأحوال المدنية وبطاقة التلقيح مع صورة شخصية ذات خلفية بيضاء
-التقديم عبر الرابط أدناه:
https://www.iraqpass.com
-ملء الاستمارة إلكترونياً
-دفع المبلغ إلكترونياً من خلال بطاقات الدفع المعتمدة في العراق
-بالإمكان ايصال البطاقة إلى المنزل مع دفع أجور التوصيل او مراجعة أحد مراكز اصدار البطاقات لاستلامها مباشرة
-المستمسكات: جواز السفر والبطاقة الموحدة او هوية الأحوال المدنية وبطاقة التلقيح مع صورة شخصية ذات خلفية بيضاء
-أجور الإصدار للعراقيين (30) ألف دينار والعرب والأجانب (50) ألف دينار