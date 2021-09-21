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تعرف على طريقة إصدار بطاقة التلقيح الدولية 'إلكترونياً'

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، طريقة إصدار بطاقة التلقيح الدولية "إلكترونياً.
الطريقة كالاتي:

-التقديم عبر الرابط أدناه:
‏ https://www.iraqpass.com

-ملء الاستمارة إلكترونياً

-دفع المبلغ إلكترونياً من خلال بطاقات الدفع المعتمدة في العراق

-بالإمكان ايصال البطاقة إلى المنزل مع دفع أجور التوصيل او مراجعة أحد مراكز اصدار البطاقات لاستلامها مباشرة


-المستمسكات: جواز السفر والبطاقة الموحدة او هوية الأحوال المدنية وبطاقة التلقيح مع صورة شخصية ذات خلفية بيضاء

-أجور الإصدار للعراقيين (30) ألف دينار والعرب والأجانب (50) ألف دينار

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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