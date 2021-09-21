مجلس حكماء المسلمين ينظم مؤتمر "إعلاميون ضد الكراهية" في عمّان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ينظم مجلس حكماء المسلمين، مؤتمر "إعلاميون ضد الكراهية" يومي 27 و28 سبتمبر الجاري في العاصمة الأردنية عمّان.



يأتي ذلك بالتزامن مع معرض عمّان الدولي للكتاب.

يهدف المؤتمر - الذي يقام تحت رعاية الأمير غازي بن محمد عضو مجلس حكماء المسلمين، كبير مستشاري الملك عبدالله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية - إلى خلق اتجاه إعلامي عربي يؤمن بالمسؤولية الإنسانية للإعلام، ودوره في بناء الوعي الفكري، ومواجهة الكراهية والتطرف والتمييز تجاه الآخر، واستمرارًا للتعاون بين مجلس حكماء المسلمين والإعلاميين العرب، والذي بدأ من خلال التجمع الإعلامي العربي، وإطلاق مدونة العشرين للعمل الإعلامي من أجل الأخوة الإنسانية في 4 فبراير 2020 في أبوظبي.

ويعقد المؤتمر عدة جلسات متخصصة تناقش محاور هامة من بينها صورة الإنسان العربي في الإعلام الغربي، وخطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى احتواء وباء الكراهية الذي تزامن مع تفشي وباء كورونا.

كما يناقش المؤتمر أثر التشريعات القانونية والمواثيق الإعلامية ومسؤولية المؤسسات الإعلامية الرسمية والنقابية في مواجهة خطاب الكراهية.

يشارك في المؤتمر نخبة من أبرز الإعلاميين العرب في مختلف أشكال الإعلام الإلكتروني والمرئي والمسموع والمقروء، وقادة المؤسسات الإعلامية والنقابية العربية.