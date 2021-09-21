شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال الرئيس السيسي عن وزير الدفاع الراحل المشير محمد حسين طنطاوي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن وزير الدفاع الراحل المشير محمد حسين طنطاوي "بريء من أي دماء في أحداث 2011" التي سقط خلالها قتلى.



وخصص الرئيس المصري جزءا من افتتاح مشروعات في سيناء، اليوم الثلاثاء، للحديث عن وزير الدفاع التي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 85 سنة.

وقال السيسي: "المشير طنطاوي كان يؤلمه كثيرا أنه سيسلم السلطة إلى (فصيل بعينه وقتها) وسيسجل اسمه في التاريخ بذلك"، أي تسلم الإخوان السلطة في مصر.

وأضاف: "والله المشير طنطاوي بريء من أي دماء في أحداث محمد محمود وماسبيرو واستاد بورسعيد ومجمع التحرير"، في إشارة إلى سقوط قتلى خلال أحداث الاشتباكات التي شهدتها عدة مناطق بالقاهرة ومحافظات أخرى وقتها.

وسبق هذا التعليق نعي من السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، قال فيه: "فقدت اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن".

وعدد الرئيس المصري صفات طنطاوي، قائلا إنه "المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر.. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.

وختم نعيه بالآية الكريمة: "مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا".

بدوره، نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بيان نعي للمشير طنطاوي قائلاً: "فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق".

وقال البيان إن طنطاوي "كان بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري، كان قائداً ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر".

وتابع البيان أن "الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ ينعي للأمة رجلاً كانت له صفات الأبطال، فإنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل".

وبعد سنوات طويلة داخل المؤسسة العسكرية المصرية، يودع المصريون اليوم الثلاثاء بذكرى طيبة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق الذي وافته المنية.

فمن جذور نوبية في أسوان (جنوب)، ولد طنطاوي في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 1935 لكن ولادته كانت في منطقة عابدين وسط القاهرة.

حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، كما درس في كلية القيادة والأركان عام 1971، وفي كلية الحرب العليا عام 1982.

يحتفظ المشير حسين طنطاوي في سجله العسكري بخوضه 4 حروب دخلت فيها مصر ضد إسرائيل، وهي (1956، و1967، والاستنزاف، و1973)، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.