شكرا لقرائتكم صورة للواء بكراوي.. المتهم بمحاولة الانقلاب في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما أفشلت السلطات الأمنية والعسكرية السودانية، فجر اليوم الثلاثاء، محاولة انقلابية، حصلت العربية/الحدث على صور للواء عبدالباقي بكراوي، المتهم بقيادة الانقلاب الفاشل، مع عدد من الضباط في سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني.

من هو اللواء بكراوي؟

ترجع أصول بكراوي، الذي كان يشغل منصب قائد ثاني مدرعات في الجيش السوداني، وأعيد مؤخرا إلى منصبه عقب توقيفه في السابق، إلى مدينة كوستي جنوب الخرطوم، وهو من خريجي الدفعة 39 عام 1988 في الكلية الحربية.

مادة اعلانية

درس الثانوية في مدرسة كوستي الشعبية، ثم تخرج لاحقا من الكلية الحربية السودانية عام 1967، ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا في عام 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987. شارك في حرب العبور 1973.

وكان عضواً في حزب المؤتمر الوطني مع الرئيس المعزول عمر البشير.

كما شغل العديد من المناصب في الجيش خلال عهد البشير.

عام 2019، نفذ بكراوي مع عدد من الضباط محاولة انقلاب، وحاول منع قوات الدعم السريع من التقدم صبيحة إعلان وزير الدفاع في حينه عوض بن عوف بيان تنحي البشير.

عبدالباقي بكراوي

في حينه تمرد سلاح المدرعات بضاحية الشجرة جنوب الخرطوم، عندما رفض بكراوي تسلم مهام قائده اللواء نصر الدين عبد الفتاح بعد اعتقاله، ثم خضع للتحقيق عام 2020 بتهمة الإساءة لقائد قوات الدعم السريع، محمد حميدتي، ولكنه نفى ذلك.

اعتقال كل المتورطين

يشار إلى أن مصادر عسكرية كانت أوضحت لـ العربية/الحدث أن عدداً من الضباط (يقدر بأكثر من 20)، بقيادة بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات، قبل أن يتم اعتقالهم والتحقيق معهم، ومن ثم ترحيلهم إلى الاستخبارات العسكرية.

كما أكدت المعلومات أن المتورطين في العملية حاولوا السيطرة على بعض المؤسسات الحكومية منها مبنى الإذاعة، لكن تم التصدي لهم.