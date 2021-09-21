بالأغلبية.. البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان له منقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "تم سحب الثقة من حكومة الوحدة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين لجلسة اليوم".

وتوترت العلاقة بين النواب الليبي والحكومة، بعد اتهام الأخيرة للمجلس بعرقلة عملها وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها، فيما يقول الأول إن حكومة الدبيبة قدمت ميزانية لا تتناسب مع المدة التي ستتولى فيها المسئولية.

وأمس الإثنين، صرح بليحيق بأن المجلس ناقش الطلب المقدم من 45 نائبا بسحب الثقة من الحكومة، وبعد مناقشات ومداولات حول أداء الحكومة، قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة، في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات، التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه .

وأكد بليحق أن المجلس قرر كذلك تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014.م بشأن انتخاب مجلس النواب، وتقديم مقترح بالتعديلات اللأزمة له لعرضها على مجلس النواب، موضحا أن اللجنة لها الحق في الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل.

ومنذ مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.