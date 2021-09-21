الحكومة السودانية تكشف ملابسات "الانقلاب الفاشل": سنحاسب جميع الضالعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

أعلن رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، أن محاولة الانقلاب الفاشلة جرت بالتنسيق بين عدة جهات، من داخل الجيش السوداني وخارجه.

وشدد حمدوك في كلمة خلال اجتماع للحكومة السودانية، بث مباشرة على الهواء، على أن نظام الرئيس السابق عمر البشير ما زال يشكل خطرا على الثورة والتغيير والمرحلة الانتقالية في البلاد.

ونوّه بأن الانقلاب الفاشل كان يستهدف الثورة وإنجازات الشعب السوداني، بهدف "تقويض الانتقال المدني الديمقراطي" وغلق البابا أمام حركة التاريخ.

واعتبر أن تلك العملية التي أحبطتها القوات المسلحة تستدعي مراجعة أعمال الفترة السابقة من المرحلة الانتقالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد أن التحقيقات جارية، مشددا على أنه سيتم محاسبة العسكريين والمدنيين المسؤولين عن هذا الانقلاب الفاشل.

وأضاف أن الحكومة والأجهزة المعنية في السودان، ستواصل اجراءات تفكيك نظام البشير.

كما دعا الشعب السوداني إلى الالتفاف حول السلطات الانتقالية في البلاد، مُشيرًا إلى أن تلك العملية جاءت بعد محاولات تحريض مستمرة ضد الحكومة، من أجل بث الفوضى والشقاق.

وتابع: "محاولة الانقلاب سبقتها محاولات لإيجاد حالة من عدم الاستقرار في البلاد وخاصة في الشرق.

وجدد التأكيد على أهمية الاتحاد بين السودانيين، معتبرًا أن وحدة قوى الحرية والثورة والتغيير هي الضمان لتحقيق أهداف الثورة.

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