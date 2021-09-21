بالصور.. وزير العدل يفتتح مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

افتتح صباح اليوم الثلاثاء المستشار عمر مروان وزير العدل مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد بحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والمستشار عبد الملك القمص رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى واللواء أحمد فرحات مدير أمن البحيرة ورئيس محكمة شمال دمنهور الابتدائية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الافتتاح، تم عرض فيديو وثائقي عن مراحل الأعمال الإنشائية الخاصة بالمجمع المقام بنظام المباني سابقة التجهيز، ثم أجرى الوزير جولة تفقدية داخل أروقته وقاعاته المجهزة بأحدث الوسائل اللازمة لتشغيل نظامي التقاضي وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، والمربوطة بعدد 254 نقطة شرطية وسجن عمومي ومركزي، وأجرى اتصالاً مع مدير منطقة سجون وجه بحري بمنطقة سجون برج العرب باستخدام تقنية "الفيديوكونفراس" في قاعة محكمة جنايات دمنهور.

كما استعرض وحدة إصدار الشهادات عن بعد التي تتيح استخراج الشهادات الخاصة بالمحكمة الاقتصادية من أي محكمة على مستوى الجمهورية وأجرى الوزير تجربة عملية باستخراج شهادة إفلاس من محكمة القاهرة الاقتصادية، وتفقد المكتب الأمامي للمحكمة المعد لخدمة المواطنين، ثم قام بافتتاح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق المميكنة.

وفي ختام جولته أعرب الوزير عن تقديره لما لمسه من جهد في أعمال الإنشاء مشيداً بإنجازها في وقت قياسي، وأكد على أن المرحلة الراهنة تستوجب التوسع في إنشاء مقرات العدالة والحفاظ على رفع كفاءة المحاكم بصورة حضارية، كما شدد على العاملين بحسن معاملة المواطنين والاهتمام بإنجاز مصالحهم، لافتاً إلى أن العمل داخل مجمع المحاكم الجديد سيبدأ يوم السبت الموافق 2/10/2021 مع بداية العام القضائي الجديد.