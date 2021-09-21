البنك الأهلي يوقع بروتوكولا مع "فيليبس إيجيبت" لتمويل شراء معدات طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة فيليبس إيجيبت بهدف تزويد المستشفيات والعيادات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالتمويل اللازم لشراء المعدات الطبية، بحسب بيان صادر له اليوم الثلاثاء.

ووقع على البروتوكول يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وإياد الطيب المدير التنفيذي لشركة فيليبس إيجيبت، وبحضور ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، وإيهاب نعوم المدير المالي لشركة فيليبس إيجيبت، وفرق العمل من الجانبين.

وقال يحيى أبو الفتوح إن اتفاقية البنك مع فيليبس إيجيبت تشجع على النمو المستدام، حيث ستتيح حصول المستشفيات والمراكز الطبية في مصر على التمويل اللازم لشراء الأجهزة الطبية الحديثة من الشركة وبشروط ميسرة، وذلك لمساعدتها على التطور والتوسع مع توفير رعاية صحية عالية الجودة.

وأضاف أن البروتوكول يؤكد التوجه الاستراتيجي للبنك الأهلي المصري في دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في كافة الأنشطة الاقتصادية لدورها الهام في الاقتصاد والتنمية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو.

وأوضح أن البنك الأهلى يوفر العديد من الخدمات والأدوات غير التقليدية لتيسير الحصول على التمويل والتركيز على القطاعات التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يأتي على رأسها قطاع الصحة ومشاريع الرعاية والخدمات الصحية.

وأشار أبو الفتوح إلى دور البنك المتنامي في التوسع ودعم خطط الشمول المالي، وتطوير الحلول التمويلية لكافة الشرائح والقطاعات.

وذكر أن محفظة قروض البنك ارتفعت بقيمة 282 مليار جنيه خلال عام ونصف تم ضخ أغلبها في تمويل المشروعات القومية والتنموية والصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الأساس لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في مصر، ليساهم بذلك في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ممدوح عافية إن البروتوكول يعد امتدادا لمجهودات البنك الأهلي في توفير الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات عملائه وسعيه الدائم لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن البنك يتيح حلولا تمويلية متخصصة لمنظمات الرعاية الصحية، بما في ذلك ما تضمنته مبادرة البنك المركزي المصري لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة تبدأ من 5%.

وذكر عافية أن توقيع هذا البروتوكول سيتيح التمويل اللازم والخدمات الاستشارية والتدريبية لمؤسسات الرعاية الصحية مع شركة فيليبس، والاستفادة من خبرات الشركة الواسعة في هذا القطاع.

وأوضح أن البنك الأهلي يدعم رواد الأعمال بشكل مستمر سواء الناشئين أو ممن يلعبون دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد المصري، ويعمل على توفير كافة المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواءً في صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل، وكذلك الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، ليساعد بذلك الشركات على تحقيق نمو مستدام، وذلك من خلال وحدات متخصصة بفروع البنك المتواجدة بجميع المحافظات.