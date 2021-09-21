طالبان تعمل على صياغة "إجراء جديد" للسماح للطالبات باستئناف الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد/كابول - (د ب أ):

صرح المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد اليوم الثلاثاء بأن وزارة التعليم في حكومة تصريف الأعمال التي شكلتها الحركة تعمل على وضع "إجراء جديد" يمهد الطريق للطالبات باستئناف تعلمهن.

ولا يُسمح حاليا للفتيات فوق الصف السادس بالذهاب إلى المدارس في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي في كابول، زعم مجاهد أن الإجراء الجديد يهدف إلى حماية البيئة التعليمية للفتيات والنساء، وكذلك حركة تنقلهن اليومية.

وأعرب عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذه "القضية المهمة" في أسرع وقت ممكن، إلا أنه قال إنه ليس من الواضح متى يمكن للفتيات العودة إلى المدرسة.

وردا على سؤال لمراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مجاهد :"لا يمكننا تحديد موعد الآن، لكن هذه القضية ستحل في المستقبل القريب إن شاء الله".

وسيطرت طالبان على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس، ومنذ ذلك الحين لا يُسمح للفتيات والنساء بالذهاب إلى المدرسة أو العودة إلى العمل، وهو ما يثير انتقادات شديدة داخل البلاد وخارجها.