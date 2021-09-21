ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ناري ومخدرات بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بكفر الشيخ.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة دسوق) بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم أمام مسكن أحدهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش و7 طلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي- 3 هواتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها.