القبض على زعماء الانقلاب الفاشل في السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت الحكومة السودانية إلقاء القبض على قادة المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد اليوم الثلاثاء. وقال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمة مقتضبة عبر التليفزيون الرسمي، إن "مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد" هي المسؤولة عن هذه المحاولة.

وأكد أن الأوضاع تحت السيطرة التامة، وأنه "تم إلقاء القبض على قادة المجموعة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحري معهم الآن بعد أن تم تصفية آخر جيوب الانقلاب".

وأضاف أن الأجهزة المختصة تواصل ملاحقة فلول المشاركين في المحاولة.