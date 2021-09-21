اخبار العالم

القبض على زعماء الانقلاب الفاشل في السودان

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت الحكومة السودانية إلقاء القبض على قادة المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد اليوم الثلاثاء. وقال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمة مقتضبة عبر التليفزيون الرسمي، إن "مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد" هي المسؤولة عن هذه المحاولة.

وأكد أن الأوضاع تحت السيطرة التامة، وأنه "تم إلقاء القبض على قادة المجموعة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحري معهم الآن بعد أن تم تصفية آخر جيوب الانقلاب".

وأضاف أن الأجهزة المختصة تواصل ملاحقة فلول المشاركين في المحاولة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا