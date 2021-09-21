السيسي: طنطاوي رجلاً من أخلص رموز العسكرية لأكثر من نصف قرن

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المشير محمد حسين طنطاوي، قائلاً: «فقدت مصر رجلاً من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي ووزير الدفاع الأسبق».

وأضاف البيان الرئاسي المصري في نعيه «بطلاً.. من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري»، مستطرداً: «قائدًا… ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر».

وذكرت الرئاسة أن السيسي «إذ ينعى للأمة رجلاً كانت له صفات الأبطال، فإنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن».

ويعد المشير طنطاوي من أبرز القيادات العسكرية في مصر والعالم العربي، وكان أحد القيادات التي شاركت في انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وسجل التاريخ له مواقف عظيمة في الفترة العصيبة التي مرت بها مصر في أحداث 25 يناير 2011، وقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل حكمة واقتدار في فترة بالغة الدقة، حتى خرج بمصر إلى بر الأمان.