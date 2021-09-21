طالبان تعلن تعيينات وزارية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 14 دقيقة

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، يوم الثلاثاء، أسماء باقي أعضاء الحكومة التي جرى تشكيلها مؤخرا.

وقدم مجاهد لائحة بأسماء الوزراء الذين سيشغلون عددا من الحقائب، وجاءت التعيينات الحكومية على النحو التالي:

– نور الدين عزيزي (من ولاية بانشير) وزيرا للتجارة بالوكالة.

– قلندر عباد وزيرا للصحة العامة بالوكالة.

– محمد بشير ومحمد عظيم سلطان زاده نائبين لوزير التجارة.

– عبد الباري عمر ومحمد حسن غياسي نائبين لوزير الصحة العامة.

– الملا محمد إبراهيم نائبا لوزير الداخلية.

– الملا عبد القيوم ذاكر نائبا لوزير الدفاع.

– مجيب الرحمن عمر نائبا لوزير الطاقة والمياه.

– غلام غوس نائبا لوزير إدارة الكوارث.

– جول محمد وجول زارين كوشي نائبا لوزير الحدود والقبائل.

– عرسال خوروتي نائبا لوزير اللاجئين.

– لطف الله خيرخاه نائبا لوزير التعليم العالي.