الحكومة السودانية تكشف ملابسات محاولة الانقلاب الفاشلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

قال وزير الإعلام السوداني، حمزة بلول، إن محاولة الانقلاب الفاشلة كانت تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.



وأضاف بلول، خلال مؤتمر صحفي: "سيطرنا على محاولة انقلابية فاشلة قام بها عناصر من ضباط النظام البائد".

وتابع: "نطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين ويتم التحري معهم حالياً، بعد أن تمت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة".

وأشار إلى أن السلطات الأمنية تواصل ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في عملية الانقلاب.

ودعا كل قوى الثورة وشعبنا إلى "الانتباه لما تتعرض له البلاد".