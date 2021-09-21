إحباط محاولة تهريب ثلاث حاويات محملة بمواد مخالفة لضوابط الاستيراد بميناء أم قصر

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط وإحباط محاولة تهريب (3) حاويات تحمل مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي.

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بناءً على المعلومات الواردة من شعبة الاستخبارات والتراخيص الأمنية تمكنت من ضبط ثلاثة حاويات محملة بـ(ملابس مستعملة ولاصق سيراميك وبليت المنيوم) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".



واشار الى انه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".